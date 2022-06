Kijk hier de eerste etappe van de ZLM Tour terug

De ZLM Tour trekt deze week door Brabant, maar de eerste etappe stond woensdagavond op het programma in het Zeeuwse Kapelle. Kijk hier naar de samenvatting van de rit.

De ZLM Tour is terug na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie. Zondag is de finish in Rijsbergen. De organisatie ziet de ZLM Tour als voorbereidingskoers op de Tour de France. Mike Teunissen uit Rosmalen was in 2019 de laatste winnaar. Omroep Brabant zendt elke dag exclusief het laatste uur van alle vijf de etappes online uit. De laatste vier dagen gebeurt dat ook op tv.

Bekijk de eerste etappe hieronder terug: