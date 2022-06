Sterrenrestaurant Tilia sluit de deuren: personeelstekort en te lage omzet

Een daverende culinaire verrassing, maar in dit geval wel met een hele wrange nasmaak. Sterrenrestaurant Tilia in Etten-Leur, geroemd en bekend in West-Brabant, ontvangt op 25 juni voor het laatst de gasten en gaat per 1 juli dicht. "We zagen de toekomst twee jaar geleden zonnig in, maar het is alleen maar zwart geworden."

Volgens eigenaars Carlo Chantrel en Mariëlle Vink liggen onder meer hoge kosten, personeelstekort en een te lage omzet ten grond aan het besluit. Meer informatie volgt: