Sterrenrestaurant Tilia sluit de deuren: 'Verloren, zo voel ik me'

Een daverende culinaire verrassing, maar in dit geval wel met een hele wrange nasmaak. Sterrenrestaurant Tilia in Etten-Leur, geroemd en bekend in West-Brabant, ontvangt op 25 juni voor het laatst de gasten en gaat per 1 juli dicht. "We zagen de toekomst twee jaar geleden zonnig in, maar het is alleen maar zwart geworden."

Het tweetal nam in 2020, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, restaurant De Zwaan over om hun eigen dromen na te jagen. “We zagen de toekomst twee jaar geleden zonnig in, maar het is alleen maar zwart geworden", zegt Chantrel somber. “Vanaf dag één hebben we eigenlijk alleen maar tegenslagen gehad.”

“Wat we met Tilia wilden neerzetten, is ontzettend goed geslaagd", vult Vink aan. “De reacties van onze gasten zijn lovend. We zijn opgepikt door Michelin. Wát we doen, werkt. Daar zijn we supertrots op, maar het is in deze tijd wel heel erg moeilijk om een succesvol, maar ook een gezond bedrijf te runnen.”

Het bleek té moeilijk. Op 25 juni worden de borden voor het laatst opgemaakt. Daarna nemen Chantrel en Vink een adempauze. “We willen alles netjes afronden en pas dan gaan kijken wat er op ons pad komt. We zijn in 2020 in een rollercoaster gestapt en ik denk dat we wel even nodig hebben om te landen. Om te kijken waar we gelukkig van worden, wat ons plan is en hoe we dat vorm gaan geven.”