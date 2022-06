Het verhaal achter het verbrande lichaam: ‘Haar leven was mooi maar zwaar’

Het is vrijdagochtend 13 mei als Omroep Brabant een pushbericht verstuurt: ‘Verbrand lichaam gevonden in Tilburg’. Een bericht gebaseerd op informatie van de politie en onze verslaggever ter plaatse. Pas na uren onderzoek blijkt dat het niet om een misdrijf gaat maar om zelfdoding. Achter dit droge en koude nieuwsbericht gaat een heel persoonlijk, emotioneel verhaal schuil.

Dit is het verhaal van Marlies Beeks, de moeder van Hester. Over wat zo’n nieuwsbericht doet, over het leven van haar dochter en over corona dat veel kapot heeft gemaakt.

Het is vrijdag de dertiende als Marlies een telefoontje van de vriend van Hester krijgt. Hij heeft het verbrande lichaam in de tuin gevonden. “We zijn direct naar Tilburg gereden maar we kwamen de straat niet in. Ik wilde naar mijn dochter, maar dat mocht niet. We moesten maar naar huis gaan en we zouden op de hoogte gehouden worden.”

Bijna vier weken na de verschrikkelijke zelfdoding van Hester zit Marlies Beeks in tranen op haar bank in Waalwijk. “Het gaat met ups en downs”, begint ze. “Ik wil mijn verhaal vertellen omdat haar dood voor veel sensatie heeft gezorgd, maar het doet geen recht aan het leven van mijn dochter. Haar leven is gereduceerd tot de handeling die ze heeft gedaan uit wanhoop. Maar ze had ook een mooi leven en een mooi verhaal.”

Niet veel later krijgt ze een telefoontje van haar neef uit Amsterdam. Hij heeft in de media gelezen en gezien wat er gebeurd is. “Dat is heel heftig. Wij weten als familie nog niks officieel en in de media staat het al”, blikt Marlies terug. Media zoals Omroep Brabant worden via een persalarm en via de woordvoerders van de politie op de hoogte gebracht van het nieuws. Als het gaat om zelfdoding zijn we als omroep heel terughoudend, maar in eerste instantie ging de politie uit van een misdrijf.

Als Marlies haar dochter wil omschrijven komt ze op drie woorden: open, ontwapenend en kwetsbaar. Een positieve vrouw die worstelde met de hoge eisen van de maatschappij. Het levensmotto van Hester was ‘I am who I am’. “Je mag in je leven zijn wie je bent”, verduidelijkt Marlies. “Maar in de huidige maatschappij willen ze alleen zien wát je bent en niet wíe je bent. Daar liep Hester vaak tegenaan.”