Auto slaat drie keer over de kop op A59: bekijk hier de dashcambeelden

Er zijn dashcambeelden opgedoken van de automobilist die dinsdagmiddag op de A59 drie keer met zijn auto over de kop sloeg. Uit de beelden op videowebsite Dumpert blijkt dat de bestuurder een vrachtwagen wilde inhalen. Op het moment dat hij van rijstrook wisselt om de vrachtwagen in te halen, tikt hij een auto aan die al op de linkerrijstrook rijdt. Vervolgens gaat het helemaal mis.

De auto raakt van de weg en schiet voor de vrachtwagen langs weer naar de rechterweghelft. In de berm slaat hij uiteindelijk drie keer over de kop.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond half vijf, tussen de Maaspoortweg en de Rietveldenweg in Den Bosch. Volgens de lezing van de politie dinsdag lette de automobilist die over de kop sloeg, een 47-jarige man uit Veen, niet op bij het wisselen van rijstrook. Hierdoor raakte hij een ander voertuig. Hij verloor vervolgens de macht over het stuur en sloeg drie keer over de kop.

De bestuurder en zijn partner werden meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Foto's en filmpjes

De politie besteedde dinsdag aandacht aan het ongeluk op Facebook omdat er nogal wat automobilisten waren die een foto of filmpje van de over de kop geslagen auto maakten. Negen bestuurders kregen hiervoor een boete.

Het ongeluk gebeurde in de spits. Dat leidde tot behoorlijk wat vertraging.

