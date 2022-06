Neergestoken bestuursleden Adriano Huis: 'Ernstig voorval maar eenmalig'

De twee bestuursleden van Het Adriano Huis in Bergen op Zoom die vrijdag zijn neergestoken door een bewoner maken het goed. Farid El-Khassim (56) en Jelle Gillissen (34) mochten na een nacht in het ziekenhuis weer naar huis. Er zijn geen vitale organen geraakt en ze zijn in goede gezondheid. Dat laten de bestuurders weten in een persbericht.

Het Adriano Huis in Bergen op Zoom is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Maar Farid en Jelle benadrukken dat de steekpartij een eenmalig incident was. “Een ernstig voorval”, noemen ze het. Maar ze hopen dat buitenstaanders niet anders gaan kijken naar de bewoners van Het Adriano Huis. "Wij staan nog altijd vol achter onze mensen, bewoners en organisatie.” De twee bestuurders beschrijven wat er vrijdag is gebeurd. Een bewoner van Het Adriano Huis heeft onverwacht met een 'steekvoorwerp' bestuurder Jelle Gillissen meerdere keren gestoken. Farid schoot hem te hulp en werd ook meerdere keren gestoken. Uiteindelijk konden ze de bewoner overmeesteren.

“We hebben honderden telefoontjes, appjes, kaarten en bloemen gekregen."