Neergestoken bestuursleden zorginstelling weer thuis in goede gezondheid

De twee bestuurders van Het Adriano Huis in Bergen op Zoom die vrijdag zijn neergestoken door een bewoner maken het goed. Farid El-Khassim en Jelle Gillissen mochten na een nacht in het ziekenhuis weer naar huis. Er zijn geen vitale organen geraakt en ze zijn in goede gezondheid. Dat laten de bestuurders weten in een persbericht.

Het Adriano Huis in Bergen op Zoom is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Maar El-Khassim en Gillissen benadrukken dat de steekpartij een eenmalig incident was. “Een ernstig voorval,” noemen ze het. Maar ze hopen dat buitenstaanders niet anders gaan kijken naar de bewoners van Het Adriano Huis. “Wij vertrouwen erop dat de omgeving en omwonenden van Het Adriano Huis de bewoners op dezelfde wijze blijven benaderen als voor dit incident,” laten El-Khassim en Gillissen weten. “Wij staan nog altijd vol achter onze mensen, bewoners en organisatie.”

'Blij dit in goede gezondheid te kunnen delen'

De twee bestuurders beschrijven wat er vrijdag is gebeurd. “Een bewoner van Het Adriano Huis heeft onverwacht met een steekvoorwerp bestuurder Jelle Gillissen (34) meerdere keren gestoken. De andere bestuurder Farid El-Khassim (56) die op dat moment in de buurt was schoot Jelle te hulp en werd ook meerdere keren gestoken. Uiteindelijk is het de bestuurders gelukt om de bewoner te overmeesteren.”

Het tweetal is meteen naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar bleek dat er geen vitale organen geraakt zijn. Daarom mochten El-Khassim en Gillissen zaterdag al weer naar huis. “Ons hebben honderden telefoontjes, whatsappjes, kaarten en bloemen bereikt om ons sterkte te wensen en ons een hart onder de riem te steken,” laten ze weten. “Wij zijn blij dat wij dit verhaal in goede gezondheid persoonlijk met u kunnen delen.”

Jubileumbijeenkomst gaat gewoon door

Toch zit de schrik er goed in. En niet alleen bij El-Khassim en Gillissen zelf. “De bestuurders zijn reeds in gesprek met alle betrokkenen over de situatie van deze bewuste vrijdag, gezien de impact die deze vreselijke gebeurtenis op de bewoners en medewerkers, maar zeker ook op de bestuurders en hun gezinnen heeft,” aldus het tweetal. “Het Adriano Huis is zich bewust van de impact, maar benadrukt dat dit een losstaand incident betreft.”

Om duidelijk te maken dat Het Adriano Huis niet wezenlijk is veranderd, gaat het komende jubileumfeest gewoon door. Op zaterdag 18 juni viert de instelling dat ze drie jaar bestaat. Er is dan een bijeenkomst van 13.00 uur tot 17.00 uur. “U bent dan van harte welkom om onze bewoners te leren kennen en nader kennis te maken met Het Adriano Huis.”

