20.000 euro contant en kilo hennep gevonden bij inval op woonwagenkamp

Bij de inval op het woonwagenkamp aan de Fakkellaan in Eindhoven is dinsdagmiddag ruim 20.000 euro cash gevonden en een kilo hennep. De vier mannen (28, 38, 52, 73 jaar oud) die werden aangehouden, zitten nog vast. Ze wonen allen op het kamp.

Dinsdagmiddag deed de politie een inval op het woonwagenkamp aan de Fakkellaan. Een speurhond werd ingezet en agenten gebruikten speciale camera's die beelden kunnen maken in kleine ruimtes.

De inval was onderdeel van een onderzoek, dat begon na aanwijzingen dat de bewoners betrokken zouden zijn bij hennephandel. De aangehouden mannen van 28 en 73 jaar oud zijn hierin hoofdverdachten.

Spullen voor drugshandel

Bij de inval vonden agenten in huizen van twee verdachten spullen die in verband kunnen worden gebracht met drugshandel, zoals een geldtelmachine en sealbags.

Naar aanleiding van deze vondst werd ook de woning van de twee andere aangehouden mannen doorzocht. Daar werd een kilo hennep en 20.000 euro in contant geld gevonden.

Vele tonnen verschuldigd

Volgens de politie waren er 'opvallend' veel luxe spullen op het adres van de oudste verdachte (73) aanwezig.

Deze man is eerder veroordeeld en blijkt nog een groot bedrag van vele tonnen te moeten betalen. Daarom is een deurwaarder van het Centraal Justitieel Incassobureau betrokken bij de zaak en zijn er verschillende spullen in beslag genomen.

De politie deed dinsdagmiddag een inval bij het woonwagenkamp: