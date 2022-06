Omstreden islamstichting verhuist naar Veldhoven

De Eindhovense stichting Islamplanning betrekt binnenkort een nieuw pand in Veldhoven. Dat meldt de stichting op Facebook. Islamplanning organiseert onder meer evenementen met kinderen, waarop omstreden islamitische predikers les geven. Ook wordt er gewaarschuwd voor 'vieze zaken' als homoseksualiteit, zo ontdekte Omroep Brabant.

Islamplanning is nu nog gevestigd in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. De afgelopen maanden werd er onder hun achterban (meer dan 80.000 volgers op Facebook) geld ingezameld voor een nieuw onderkomen. Met succes: vorige week is 405.000 euro betaald voor een pand aan de Kruisstraat in Veldhoven, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Het gaat om een bedrijfspand waar eerder een boksschool gevestigd was.

Lijfstraffen

De stichting kwam in 2019 in het nieuws na een publicatie van Nieuwsuur en NRC over de omstreden salafistische prediker Mohammed Riani. Hij zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen verheerlijken. De lessen werden verzorgd door Stichting Islamplanning.

Het Eindhovens Dagblad schreef destijds dat de gemeente hierop besloten zou hebben de club te weren uit wijkhuizen in de stad. Maar de lessen aan kinderen gingen de afgelopen jaren gewoon door in het Eindhovense pand. Op foto's zijn klasjes met tientallen kinderen te zien.

Jihadisten

Mohammed Riani blijft zelfs een vaste gast bij Islamplanning. In maart van dit jaar verzorgde hij nog de cursus 'Toon berouw omwille van Allaah', en ook in 2020 gaf hij meerdere lezingen en lessen. Riani is niet de enige omstreden spreker die welkom is bij Islamplanning.

Zo bezocht Abou Sayfoullah in januari nog het pand in Eindhoven. Jan Jaap de Ruiter, arabist en docent aan de Tilburg University noemde hem eerder in de krant Tubantia 'een prediker met een twijfelachtige geschiedenis': "Hij vormde een inspiratiebron voor drie Arnhemse jihadisten die in 2013 naar Syrië afreisden om te vechten." In de zomer van 2020 gaf Sayfoullah in Eindhoven 12 lessen met de titel 'Het leven van de profeet'.

Vrouwen stenigen

Naast de vaste gasten zijn op de Facebookpagina van Islamplanning steunbetuigingen aan een dozijn andere omstreden predikers te vinden. Zo wordt een lezing van 'niemand minder dan' sjeik Sa'ad Ateeq al-Ateeq aangeprezen. De professor uit Saoedi-Arabië heeft in het verleden opgeroepen tot de 'vernietiging' van joden en christenen.

De Britse Haitham al-Haddad wordt door Islamplanning gezien als 'een autoriteit op het gebied van islamitisch recht'. Tijdens een eerder bezoek aan Nederland verklaarde hij een voorstander van het stenigen van overspelige vrouwen te zijn. Joden noemde hij 'nakomelingen van apen en varkens'.

Ook van de Haagse imam Fawaz Jneid worden preken en uitnodigingen voor bijeenkomsten op Facebook geplaatst door Islamplanning. Jneid heeft jarenlang een gebiedsverbod gehad voor de wijken Schilderswijk en Transvaal. Hij zou met zijn preken over vrouwen en homo's kwetsbare jongeren laten radicaliseren.

Kinderen

Opvallend is dat Islamplanning veel lessen voor kinderen verzorgt. Hiervoor wordt onder andere de eveneens omstreden imam Suhayb Salam ingezet. In een filmpje uit 2021 waarschuwt hij ouders voor seksuele voorlichting op Nederlandse scholen, waar kinderen geleerd zou worden dat 'vieze zaken' als homoseksualiteit geoorloofd zijn.

Zowel Islamplanning als de gemeente Veldhoven waren niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover het Eindhovens Dagblad verklaarde de gemeente eerder dat het niet verboden is een islamitisch centrum te vestigen op die plek. Wel was de gemeente graag vooraf ingelicht.