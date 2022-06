Bossche bollen uit Afrika, dat kan alleen bij Lidl

Wie deze week de folder van de Lidl openslaat, ziet op pagina 18 wel heel bijzondere Bossche bollen. Dat de supermarkt de Brabantse lekkernij verkoopt lijkt misschien niet zo raar, maar wel dat ze het een 'Afrikaanse specialiteit' noemt. Hoe zit dat?

Maar afkomstig uit Afrika? "Wat zegt u?", klinkt het vol ongeloof. Nee, een link met Afrika, die hebben ze bij de Bossche bakker nog niet gelegd. "Geen idee. Weet jij dat, Jan?" Ze vraagt het even na bij de bakker zelf. "Nee, de bakker zegt het ook helemaal niks. En een Bossche bol met zebrastrepen, die hebben we hier ook niet."

Wat vinden ze daarvan bij de beroemde banketbakkerij Jan de Groot in Den Bosch? Zij zijn toch wel dé autoriteit als het gaat om Bossche bollen. Een medewerkster zegt dat het deels lijkt te kloppen. "Een Bossche bol is een soes met slagroom en echte chocolade. We verkopen er gemiddeld 5000 per dag."

Misschien bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek? Dat is toch een 'stukje Afrika' in Brabant. De telefoniste zegt het zo ook niks. En ook een collega die later terugbelt, kan niet vertellen wat een Bossche bol met Afrika te maken heeft.

Misschien weten ze meer bij reisbureau Matoke Tours. Die zitten in Den Bosch en zijn gespecialiseerd in Afrika-reizen. "Ik heb wat rondgevraagd, maar het zegt niemand hier iets. Mij ook niet en ik heb zelf een paar jaar in Afrika gewoond. Of we ze zelf in huis gaan halen? Nee, dat denk ik niet."

Dan vestigen we onze hoop maar op de wetenschap. Misschien hebben we meer geluk bij het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden. Dr. Harry Wels is duidelijk ook verrast door onze vraag. "Een Bossche Bol? Die heb ik in Afrika nog nooit aangetroffen", zegt hij.

"De enige verklaring die ik zie, is dat een Bossche bol ook wel een kleine moorkop genoemd, maar dat ligt tegenwoordig nogal gevoelig." En die zebrastrepen dan? "Het lijkt op een manier om het product Afrikaans te maken."