Provincie Brabant: 'Slot op elektriciteitsnetwerk onaanvaardbaar'

Het niet meer toelaten van bedrijven op het overvolle elektriciteitsnetwerk in Brabant en Limburg kan negatieve gevolgen hebben voor de economie in vrijwel heel Zuid-Nederland. Dat zeggen de provincies Brabant en Limburg in een gezamenlijke persverklaring . Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma noemt het een 'mokerslag' voor zijn Brainportregio. Netbeheerder TenneT maakte woensdag bekend dat er geen bedrijven meer aangesloten kunnen worden.

De Brabantse en Limburgse Energie-gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Maarten van Gaans-Gijbels roepen TenneT en de overheid op om samen met de regio en marktpartijen snel tot een actieplan te komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Ze noemen de beslissingen van de netwerkbeheerder 'ongekend en onacceptabel'.

Nieuwe grote aansluitingen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit komen voor onbepaalde tijd in de wachtrij te staan. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings: “Juist nu we de afhankelijkheid van (buitenlands) gas willen afbouwen, zit de elektriciteitsinfrastructuur in een groot deel van Nederland aan zijn limiet. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Niet meer aangesloten

De impact van de beslissing van netwerkeigenaar TenneT zal enorm zijn. Duidelijk is dat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen in Brabant of Limburg als ze een grootverbruikersaansluiting nodig hebben (3x80A). Maar ook bestaande bedrijven kunnen niet investeren in een uitbereiding van de huidige aansluiting.

Hoewel woningbouw vooralsnog niet geraakt lijkt te worden door het capaciteitstekort op het netwerk, kunnen voorzieningen die een grote aansluiting nodig hebben (zoals supermarkten, zwembaden of scholen) niet meer aangesloten worden voor de levering van elektriciteit.

Gevolgen voor energietransitie

De beslissing van Tennet heeft grote gevolgen voor de energietransitie. Zo kunnen bijvoorbeeld centrale aansluitingen in hoogbouw of in wijken die centrale warmtepomp of aansluiting op een warmtenet overwegen, tegen aansluitingsproblemen aanlopen. Bedrijven en organisaties kunnen niet overstappen van fossiele energiebronnen naar stroom.

Daar komt bij dat windparken en zonneweiden die wel een vergunning maar nog geen aansluiting hebben, niet aangesloten kunnen worden. Ook initiatieven die nog aan de vergunningprocedure moeten beginnen staan volgens de gedeputeerden onder de druk.

De ACM constateerde in maart van dit jaar dat de investeringsplannen van de netbeheerders de tekorten op de elektriciteitsnetten in de komende tien jaar niet zouden kunnen oplossen. Dat nu, drie maanden later, TenneT deze beslissing al moet nemen voor Zuid-Nederland, heeft de provincies overvallen.

Mokerslag

De overbelasting van het stroomnet in Brabant en Limburg is een "mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland", laat voorzitter John Jorritsma van de Stichting Brainport in een reactie weten. Het samenwerkingsverband van techbedrijven rond Eindhoven stelt dat de stop van nieuwe bedrijfsaansluitingen "duurzaamheid, energietransitie en bedrijvigheid" raakt.

Jorritsma spreekt verder van "zand in de economische motor van ons land" en wijst erop dat Brainport een zogeheten mainport van Nederland is, net als bijvoorbeeld Schiphol en de haven van Rotterdam. "Hier maken we met duizenden bedrijven technologie en machines die de hele wereld over gaan. Die zijn nodig voor de grote transities waarvoor we allemaal staan, zoals de verduurzaming van energie en digitalisering."

