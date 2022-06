Hoogspanningsnet zit vol: geen aansluitingen meer voor nieuwe bedrijven

In Brabant en Limburg worden voorlopig geen nieuwe bedrijven meer aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat geldt zowel voor de afname van stroom als voor het opwekken. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen ruimte meer. Het hoogspanningsnet in beide provincies zit vrijwel aan de maximale capaciteit. Dat melden netwerkbeheerders TenneT en Enexis.

De snelle toename van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzaming van de industrie zorgt ervoor dat de capaciteit van het elektriciteitsnet de explosief stijgende vraag niet kan bijbenen.

De laatste maanden is er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen. Dat is vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad Den Bosch.

Noodvoorziening gebruiken

Het uitbreiden van de elektriciteitsnetten is in volle gang, maar kost veel tijd. Daarom wordt ook gekeken naar oplossingen op kortere termijn. Donderdag heeft TenneT hierover een melding gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

"We zijn onder meer aan het kijken naar het inzetten van de noodvoorziening", zegt Eefje van Gorp van TenneT. Alle bekabeling is dubbel zodat bij storingen de noodvoorziening, de 'lege' bekabeling, gebruikt kan worden.

"Technisch kan het niet altijd, maar waar het wel kan kunnen we bedrijven aansluiten op die noodvoorziening. Dat betekent wel dat ze bij echte nood worden afgekoppeld." Dat is overigens alleen een eventuele oplossing voor bedrijven die opgewekte stroom kwijt willen, niet voor afnemers.

2 miljard euro

Om de capaciteit van het stroomnet te vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar ongeveer twee miljard euro in beide provincies. Zo wordt de bestaande 380kV-verbinding (elektriciteitssnelweg) tussen Geertruidenberg en Maasbracht versterkt om meer elektriciteit te transporteren. In Brabant wordt er verder gewerkt aan nieuwe hoogspanningsstations in onder meer Halsteren, Boxmeer en Tilburg.

"We kunnen echter niet alles tegelijk en zullen samen met het Rijk en de provincies keuzes moeten maken waar we prioriteit aan geven. Ook zetten we slimme oplossingen in om versneld extra ruimte tecreëren, bijvoorbeeld door met klanten afspraken te maken om het net te ontlasten als de capaciteit schaars is.”

Lange vergunningprocedures

Om alle problemen in de toekomst aan te kunnen is er veel tijd nodig. Zo is het lastig om geschikte locaties te vinden om uit te breiden en duurt het lang om vergunningen te krijgen. Ook is er maar een beperkt aantal medewerkers om al het werk voor te bereiden en uit te voeren.

Door de voorlopige stop komen aanvragen van grootzakelijke klanten voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet op de wachtlijst. Ze kunnen pas aangesloten worden als er extra netcapaciteit bij komt. Dat gebeurt niet voor 2025.

Geen gevolgen particulieren

Voor kleinverbruikers zoals particulieren is er vooralsnog geen probleem. Ook de bouw van (vaak gasloze) nieuwbouwwoningen loopt geen gevaar. Deze huizen krijgen gewoon een aansluiting en ook zonnepanelen kunnen door particulieren nog gewoon worden geplaatst.

Grootschalige zon- of windprojecten kunnen wel tegen beperkingen aanlopen. "Alle aanvragen die al bij ons binnen zijn, die kunnen nog worden meegenomen", zegt Enexis. Voor nieuwe grootschalige plannen is dus voorlopig even geen ruimte. De afspraken die provincies en gemeenten hebben gemaakt in de Regionale EnergieStrategie (RES), kunnen in beginsel wel doorgaan voor de deadline van 2030. Die plannen zijn bekend en worden dus meegenomen in de investeringsplannen van TenneT en Enexis.

