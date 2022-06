Kinderen uit groep 7 naar school met e-sigaret, basisschool grijpt in

Kindcentrum De Bundertjes in Helmond heeft een mail naar ouders gestuurd nadat kinderen uit groep 7 een vape-pen bij zich hadden. Dat zijn e-sigaretten met smaak die vaak geen pure nicotine bevatten maar wel andere schadelijke stoffen. De basisschoolkinderen wisten ook waar zij deze e-sigaretten op jonge leeftijd konden kopen. "Zeer onwenselijk."

Directeur Renate Groenveld is donderdag niet aanwezig voor een reactie, maar collega's laten weten dat zij het hoog oppakten toen er twee weken geleden duidelijk werd dat kinderen uit groep 7 de vape-pennen bij zich hadden.

In een mail aan ouders is het volgende te lezen: "Het is zeer onwenselijk dat kinderen in het bezit zijn van een vape-pen, laat staan dat zij dit gaan gebruiken. Het is dan ook niet toegestaan om deze mee naar de basisschool te nemen."

'Waar en via wie kopen'

Wat de schoolleiding verder verontrust is de manier waarop kinderen aan deze e-sigaretten kunnen komen. "Deze kinderen wisten te vertellen waar en via wie je deze pennen als kind kunt kopen." In de winkel is dat moeilijker want daar moet je 18 zijn om een e-sigaret te kopen.

De basisschool is direct in gesprek gegaan met de ouders van de betrokken kinderen. Met de brief hopen zij het gesprek tussen ouder en kind op te starten over dit 'nieuwe fenomeen voor de basisschool'.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sprak eerder bezorgdheid uit over het toenemende aantal e-sigaret gebruikers. Ze zouden vooral populair zijn bij jongeren omdat de damp vaak een zoete smaak heeft zoals fruitsmaken of vanille.

Schadelijk voor gezondheid

Vape-pennen zijn e-sigaretten. Dit alternatief voor roken is de afgelopen jaren in allerlei varianten op de markt gezet met of zonder nicotine, ziet arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos Instituut.

"In vape-pennen zit vaak nicotine, de stof die roken zo verslavend maakt. In de smalle, lange wegwerpstickjes die we tegenwoordig zien, is de nicotine aanwezig in de vorm van nicotinezouten. Nicotine kan bij jonge kinderen de ontwikkeling van de hersenen verstoren", legt ze uit. “En hoe jonger een kind begint met het gebruik van nicotine, hoe sneller er een verslaving optreedt. Op basisschoolleeftijd zijn een paar trekjes al genoeg om een nicotineverslaving te ontwikkelen.”

Opstapje naar normaal roken

"Daarnaast zijn deze zouten nog verslavender voor jonge kinderen dan gewone nicotine omdat de zouten minder hard in je keel branden. Kinderen houden nog niet van die klap in je keel, zoals veel rokers de nicotinekick zouden beschrijven en de vape-pen heeft dat niet."

Door het wennen aan de nicotinezouten zou de vape-pen een opstapje kunnen zijn naar het 'echte' roken, denkt de arts-epidemioloog. "Kinderen wennen naast de nicotine ook aan de gewoonte dat zij rook uit hun mond blazen."