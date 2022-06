Kijk hier de tweede etappe van de ZLM Tour terug

De tweede etappe van de ZLM Tour is donderdag gewonnen door Olav Kooij van Jumbo-Visma. De Italiaan Jakup Mareczko van Alpecin-Fenix kwam in de etappe Veere-Goes na 183 kilometer als eerste over de meet, maar hij werd na de finish door de jury gedeclasseerd wegens het van de rechte lijn afwijken in de laatste tweehonderd meter. Kijk hier de samenvatting van de tweede etappe terug.