Kijk hier LIVE naar de tweede etappe van ZLM tour

De eerste etappe van de ZLM tour werd woensdagavond gewonnen door Olav Kooij. Onderweg naar de laatste etappes in Brabant rijdt de karavaan vanmiddag door Zeeland met finish in Goes. De live uitzending begint om 15.10 uur en is exclusief te zien bij Omroep Brabant online en op televisie.

Olav Kooij won woensdag na een rit over 101 kilometer, met start en finish in het Zeeuwse dorp Kapelle. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. De organisatie ziet de ZLM tour als voorbereidingskoers op de Tour de France. Omroep Brabant zendt tot en met zondag het laatste uur van alle vijf etappes uit. Bekijk de wedstrijd vanaf tien over drie hieronder:

