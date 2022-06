Jeroen Blijlevens zag massasprint ZLM Tour en was zelf zenuwachtig geworden

De eerste etappe van de ZLM Tour eindigde in een sprint. Wielerlegende Jeroen Blijlevens uit Rijen verwacht dat ook de vier komende ritten door een sprinter worden gewonnen, al zou donderdag de wind nog een rol kunnen spelen. Het is een luxe voor sprinters. Blijlevens snapt dan ook niet dat er niet meer topsprinters meedoen in de koers door Zeeland, Limburg en Brabant.

“Nederland leent zich echt voor sprintetappes, met alle vlakken wegen”, zegt de voormalig sprinter. “Een aantal jaar geleden kwamen er heel veel goede sprinters naar de ZLM Tour, als voorbereiding op de Tour de France. Dat is nu anders. Dat heeft ook met de datum te maken, het is iets vroeger op de kalender. Je ziet dat sprinters nu kiezen voor de Dauphiné, Ronde van Zwitserland of andere wedstrijden.”

En dat gevoel is heel erg belangrijk voor renners. Zeker voor sprinters, die iedere kans de druk voelen om het werk van de ploeg af te maken. Blijlevens reed zelf vaak de Ronde van Zweden, om daar het gevoel van winnen te pakken en mee te nemen naar een grotere ronde.

“Ik vergelijk het vaak met een spits die zijn eerste doelpunt maakt, terwijl hij er lang tegenaan heeft zitten hikken. Na de eerste komt het vaak wel. Daarom is het zo belangrijk om voor de Tour de France al te winnen, ook al is het dan in een minder grote wedstrijd.”

Olav Kooij had dat gevoel al. En met de winst in de eerste etappe van de ZLM Tour kan hij ontspannen de andere ritten in. “We kwamen hier met het doel om een rit te winnen, dat is in de eerste gelijk gelukt. We kunnen ons geen beter begin wensen”, zei de jonge renner van Team Jumbo-Visma. “Ik had de hele wedstrijd een goed gevoel. We hebben initiatief genomen met de ploeg. En als je dat vertrouwen krijgt, helpt dat ook mee. Ik ben blij om het zo af te maken.”