Corry Konings is de onbetwiste koningin van Festival van het Levenslied

Het had weinig gescheeld of een klassiek concert was in 1990 de traktatie geweest voor het Tilburgse publiek. Maar het werd een Festival van het Levenslied. En dat is het dertig edities later nog steeds. Met één onbetwiste koningin: Corry Konings.

Corry moet er even een vriend voor bellen, maar dan is het duidelijk: het wordt komend weekend haar 29e optreden op het Festival van het Levenslied: “Maar één keer was ik er niet bij. Dat is toch te gek! Dat ik al zo veel jaar word gevraagd. Daarvoor moet ik eigenlijk alle sponsors en vrijwilligers heel erg bedanken, dat ze iedere keer mij willen hebben. Daar ben ik heel blij mee.”

Het is ook zo lekker dichtbij voor Corry, want ze woont al 35 jaar in Tilburg en later Berkel-Enschot. Een duidelijke herinnering aan haar eerste optreden heeft ze niet. Wel dat ze op dat moment een grote hit had die nu heel toepasselijk is: ‘Mooi was die tijd’. “De tijd wás ook heel mooi”, zegt ze er nu over.

Bestuurslid Paul van Loon is er vanaf het allereerste begin bij. Hij bedacht met de Juniorkamer, zeg maar een rotary voor jongeren, het festival: “Het was de bedoeling dat we een klassiek concert gingen organiseren, met Emmy Verheij op viool. Maar ik zei: 'Dat gaan we niet doen.' We gaan iets doen voor de stad. Waarom doen we niet iets met het levenslied?”

Het was dus 1990 en er werd heel anders tegen het levenslied aangekeken, weet Van Loon: “Het was de tijd van de bakkies en piratenzenders. Het idee voor een festival van het levenslied werd niet meteen omarmd. Ik moest gaan lobbyen.”