Vondst mogelijk vuurwapen op Eindhoven Airport blijkt loos alarm

De vondst van het mogelijke vuurwapen op Eindhoven Airport, blijkt loos alarm. Volgens onderzoek van de Koninklijke Marechaussee ging het niet om een echt vuurwapen. De terminal werd eerder op de dag gesloten, nadat het mogelijke vuurwapen werd gevonden bij de securitycheck. In en buiten de luchthaven staan sindsdien rijen van honderden wachtende reizigers.

De Koninklijke Marechaussee deed onderzoek naar de vondst van het mogelijke vuurwapen. Dat is standaardprocedure als er een mogelijk vuurwapen in bagage gevonden wordt. Rond kwart over vier meldt de Koninklijke Marechaussee dat er geen dreiging was. Het ging niet om een echt vuurwapen. Wat er dan wel precies is gevonden, moet nog uit onderzoek blijken.

Rond kwart over drie konden reizigers weer door de securitycheck. De luchthaven laat iets voor zes uur weten dat de terminal ook weer geopend is. Reizigers worden geleidelijk binnen gelaten.

Onduidelijkheid

Veel mensen spreken zich op Twitter en in de hal uit over het gebrek aan informatie over de situatie. Inmiddels is de informatievoorziening door het vliegveld opgestart. Veel reizigers delen beelden op sociale media van de zee aan gestrande passagiers op en rondom Eindhoven Airport.