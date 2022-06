Streep door taxusinzameling voor kankermedicijn door hoge energieprijzen

Stichting Taxi Taxus uit Cuijk gaat dit jaar niet op pad om taxus in te zamelen. De kosten voor het inzamelen en verwerken zijn te hoog. Bovendien kunnen de fabrieken in China en India die de taxus verwerken tot kankermedicijnen, op dit moment weinig nieuwe grondstoffen aannemen.

“Het was pijnlijk om het inzamelen te annuleren”, zegt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. Sinds 2008 haalt hij met een groep vrijwilligers in een groot deel van Brabant, Limburg en Gelderland het snoeisel van de taxus gratis bij mensen op. In de naaldachtige blaadjes van taxus zit de grondstof voor chemotherapieën om kanker te behandelen. Er is veel snoeisel nodig. Vijftien kruiwagens vers taxusafval is goed voor één chemotherapie.

Nadat het snoeisel is opgehaald worden de naalden gedroogd bij een bedrijf en gaat het naar fabrieken in China en India die het verwerken. Op al die plekken loopt het nu spaak.

Voor het drogen van het taxusgroen is veel energie nodig. De gasprijs is nu zo hoog dat het drogen vele malen duurder is.

Ook andere kosten, bijvoorbeeld van het transport, zijn enorm gestegen.

Door corona liggen fabrieken in China en India vaak stil. Omdat de productiecapaciteit veel kleiner is nemen ze geen nieuwe grondstoffen aan.

De rekensom onder de streep was dan ook dat inzamelen dit jaar niet haalbaar is. En dat doet zeer. “Ik doe dit met hart en ziel”, zegt Werner. “Maar het is ook vervelend nieuws om te brengen. Zeker voor de mensen die ons al jaren steunen en hun snoeisel aan ons aanbieden.”

In 2023 weer inzameling

Dat er dit jaar niet ingezameld wordt heeft nog geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het medicijn. Er is op dit moment nog genoeg voorraad.

“Maar of er genoeg is voor één of twee jaar is niet zeker”, zegt Werner. “Het raakt een keer op.” Daarom gaat er zeker in de zomer van 2023 weer ingezameld worden.

LEES OOK: 15 kruiwagens snoeiafval voor één chemotherapie, de Taxus Taxi haalt het gratis op