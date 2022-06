Bouwverkeer dwars door natuurgebied maakt buurtbewoners boos

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven gaat uitbreiden en de gemeente wil het bouwverkeer door het natuurgebied het Wasven laten rijden. Veel buurtbewoners zijn boos, want volgens hen is de route niet logisch en kan het zeker anders. Een petitie is inmiddels ruim 700 keer ondertekend.

Julia Kanters Geschreven door

Het Lorentz Casimir Lyceum zelf is omringd met 24 hectare landschap: in beheer door Groendomein Wasven. De middelbare school voor havo en vwo krijgt nieuwbouw. Vanaf volgend jaar wordt begonnen met het bouwen van een nieuw pand. Na twee jaar, als het nieuwe gebouw af is, wordt het oude gebouw gesloopt. Maar de gemeente wil het bouwverkeer dwars door het omliggende Wasven laten rijden, in plaats van over de weg die langs de school loopt. En daar zit de pijn voor buurtbewoners. Het Wasven is een historisch natuurgebied met een vennetje, bos, een paardenwei en akkertjes. Daar worden onder meer oude graansoorten en wilde bloemen geteeld. Er leven dassen en salamanders en het wandelpaadjes doorkruisen het natuurgebied. Omwonenden zijn nu bang dat dit allemaal wordt vernield door er bouwverkeer doorheen te sturen. Ze zien veel liever dat alle vrachtwagens straks via de Celebeslaan gaan rijden, de weg die voor de school langs loopt. Dat is een snelfietspad. Maar de gemeente vindt dit geen goed idee omdat het daar minder verkeersveilig is. Daarom heeft zij ervoor gekozen al het bouwverkeer langs de achterkant van de school te laten rijden: door het Wasven dus.

"Er is niet eens een onderzoek gedaan."

Alfred van Kempen is voorzitter van de stichting Groendomein Wasven. Hij snapt helemaal niets van de route die de gemeente wil. Samen met 170 andere vrijwilligers zorgt Alfred voor het Wasven. "Het gaat jaren duren voordat de schade die het bouwverkeer gaat aanrichten, is hersteld. Zo zonde van wat wij met z'n allen in al die jaren hebben opgebouwd", zegt de voorzitter. Los van de natuurschade, vindt hij de route ook helemaal niet logisch. “De argumenten van de gemeente zijn zo scheef”, zegt hij. “Er is bijvoorbeeld niet eens een verkeerstechnisch onderzoek gedaan of de Celebeslaan wel écht onveiliger is." Ook zou de gemeente volgens hem niet helemaal vooruit hebben gedacht over hoe het bouwverkeer weer weg kan, als het nieuwe schoolgebouw er staat. Dat gebouw blokkeert dan namelijk de terugweg door het Wasven. “En dan mogen ze opeens wel op de terugweg via die Celebeslaan”, zegt Van Kempen verontwaardigd.

"Wie loopt er nou met z'n kleinkind langs alleen maar vrachtwagens?"