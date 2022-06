Harley-Davidsondealer op vingers getikt: mag geen activiteiten organiseren

Een Harley Davidson-dealer in de Bossche wijk De Herven mag geen activiteiten meer organiseren. Er kwamen veel lawaaierige en ronkende Harley-Davidsonmotoren op af en daar klaagde de buurt over. Een stap in de goede richting vindt Leo Louvet, die last heeft van het lawaai en samen met zijn buurman al jaren tegen de overlast strijdt.

De dealer mag wel motoren verkopen, maar het zou volgens buurtbewoner Leo ook een soort clubhuis voor Harley-rijders zijn. Er zouden verenigingsactiviteiten en toertochten worden gehouden. “Vanaf maart is het bijna elk weekend raak en dan rijden er ruim driehonderd motoren af en aan”, vertelt Leo.

“Ik zou willen dat ik driehonderd mensen per weekend in de zaak heb.”

Volgens Harley Davidson-dealer Frank Driessen is daar niets van waar. “Ik zou willen dat ik driehonderd mensen per weekend in de zaak heb.” Volgens hem is het bedrijf aan de Hervensebaan ook geen clubhuis. “Elke dealer heeft een eigen vriendenclub. Ze rijden toertochten van dealer naar dealer. Kopen een T-shirtje, drinken een kopje koffie en rijden door naar de volgende. Dat kunnen wij niet verbieden.”

“We vragen motorrijders om te rijden via het industrieterrein.”