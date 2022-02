Leo wordt gek van ronkende Harley's: 'Er zijn al mensen voor verhuisd'

In de Bossche wijk de Herven worden ze gek van de herrie. Oorzaak is volgens de bewoners de Harley Davidson-dealer die sinds twee jaar naast de wijk zit. Een 'lawaaiflitspaal' langs de toegangsweg zou de lawaaierige motors kunnen afschrikken. De Bossche Groenen en Leefbaar Den Bosch willen dat het apparaat de bewoners uit hun lijden verlost.

Theo Kolk die samen met Leo strijdt tegen het motorgeweld: "We hebben de politie regelmatig gebeld over de herrie, maar die zijn in die twee jaar maar één keer geweest. In twee uur hebben ze toen wel 35 bekeuringen uitgeschreven en is er een motor in beslag genomen voor rijden zonder rijbewijs. Er heeft ook een tijdje een snelheidspaal gestaan maar dat had helemaal geen effect."

In de woonkamer bij Leo Louvet staat zachtjes klassieke muziek aan. Op het moment dat er achter zijn huis een Harley vertrekt, verdwijnt de muziek in het zware geronk van de motor. "Nu valt het nog mee omdat het motorseizoen nog niet is begonnen, maar vanaf maart is het bijna elk weekend raak en rijden er ruim driehonderd motoren per dag af en aan", vertelt Leo. "Er zijn zelfs mensen die vanwege het lawaai verhuisd zijn."

Volgens Leo is de vergunning van de dealer niet in orde. "Van het bestemmingsplan mag je er wel motorvoertuigen verkopen. Dat gebeurde er vroeger ook al toen er nog een autodealer zat, maar nu is het ook een soort clubhuis voor Harley-rijders. Veertien keer per jaar is het de startplek voor toertochten en evenementen. En dan is het ook nog elk weekend heel druk", vertelt Leo.

De Bossche Groenen en Leefbaar Den Bosch willen dat er iets voor de bewoners gedaan wordt. "We strijden al jaren lang tegen hufterig verkeersgedrag en geluidsoverlast door verkeer", vertelt Judith Hendrickx. "In Amsterdam en Rotterdam hebben ze lawaaiflitspalen ingezet om lawaaierige auto's aan te pakken, dat willen we hier ook."