889 kilo cocaïne gevonden in container in Roosendaal

In een container in Roosendaal hebben opsporingsdiensten 889 kilo cocaïne gevonden. De container viel op vanwege zware houten balken. In die balken zaten de drugs verstopt.

De vondst werd gedaan door het HARC-team. Dat is een samenwerking tussen de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie.

Het opsporingsteam kwam de container halverwege mei op het spoor, nadat een paar dagen eerder in een grote terminal bij de Rotterdamse haven een zogenoemde hotelcontainer werd gevonden. Dat is een speciale container waar mensen zich langere tijd in verstoppen, in de hoop rustig drugs van het terrein af te kunnen smokkelen.

In de hotelcontainer die was gevonden, lagen gloednieuwe kettingzagen. Een paar dagen later werd de container in Roosendaal gevonden. Die container stond eerder in de buurt van de hotelcontainer op het haventerrein. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de kettingzagen bedoeld waren om de zware houten balken in deze container door te zagen, om zo de 889 kilo cocaïne te kunnen pakken.

Duizenden kilo's drugs

In totaal onderschepte de douane tussen 11 en 29 mei ruim 3600 kilo cocaïne en 2600 kilo heroïne in de Rotterdamse haven. De vondst in Roosendaal zit hier dus ook bij. De totale waarde van de drugs ligt op ruim 355 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd.