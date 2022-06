Relschoppers verstoren voetbalwedstrijd Gemert, scheidsrechter staakt duel

De nacompetitiewedstrijd tussen VV Gemert en GVVV is donderdagavond gestaakt. Het duel, voor promotie naar de tweede divisie, lag enige tijd stil na een vechtpartij langs het veld en achter een van de doelen in het sportpark in Gemert. Volgens diverse berichten zouden leden van de harde kern van PSV op een confrontatie uit zijn geweest.

Volgens voorzitter Carlo Hazenveld van de voetbalvereniging in Gemert ging het niet om mensen die bij zijn club betrokken zijn, zo zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. Hij kondigt aan stappen te gaan ondernemen tegen deze hooligans.

De tientallen bezoekers die de onrust veroorzaakten, kwamen uit het niets in de slotfase van de wedstrijd tevoorschijn. De scheidsrechter staakte het duel om het na enige tijd te hervatten. Tijdens de ongeregeldheden zou een vlag zijn vernield. Nadat de rust in het sportpark was teruggekeerd, zouden de relschoppers in de omgeving een tuinhuis in brand hebben gestoken.

