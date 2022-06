Voorzitter Gemert verrast en teleurgesteld door ongeregeldheden

Voorzitter Carlo Hazenveld van voetbalvereniging Gemert snapt er niks van dat het donderdagavond even uit de hand is gelopen bij de nacompetitiewedstrijd van het eerste elftal van zijn club. Enkele minuten voor het eind van het duel met GVVV (1-2) ontstond er een vechtpartij tussen tientallen toeschouwers. Hazenveld: "Het ging om mensen die niks met Gemert te maken hebben. Heel vreemd. Bovendien willen we niet met dit soort geweld geassocieerd worden."

Leden van harde kern van PSV? Volgens diverse berichten zouden leden van de harde kern van PSV op een confrontatie uit zijn geweest. Hazenveld kon en wilde hierop niet gaan: "Ik ga niet speculeren. De politie heeft de zaak in onderzoek. Maar ik vind het wel teleurstellend wat er is gebeurd."

Het duel, voor promotie naar de tweede divisie, lag enige tijd stil nadat het langs het veld en achter een van de doelen in het sportpark aan de Sportlaan uit de hand was gelopen. Op beelden is een rennende menigte te zien en hoe er klappen worden uitgedeeld. Volgens Hazenveld zaten de relschoppers er al de hele wedstrijd en ging het ineens mis. "Gelukkig hebben onze stewards, die van GVVV, de spelers en agenten snel ingegrepen en kon het geweld in de kiem worden gesmoord."

De scheidsrechter staakte het duel om het na ongeveer een kwartier te hervatten. Tijdens de ongeregeldheden zou een vlag zijn vernield. Nadat de rust in het sportpark was teruggekeerd, zouden de relschoppers in de omgeving een tuinhuis in brand hebben gestoken.

Speeltoestel in brand gestoken

De politie laat weten dat bij haar even voor tien uur een vechtpartij op het sportpark is gemeld. Direct zijn enkele wagens naar Gemert gereden. "Hierbii was de eerste prioriteit om de rust op het park te herstellen. We zijn nu bezig met een onderzoek. Mogelijk dat aangiftes, verklaringen en camerabeelden ons meer gaan vertellen", zo meldt een woordvoerder. Nadat agenten en stewards in het sportpark hun werk hadden gedaan, is in de buurt een speeltoestel in brand gestoken. De woordvoerder van de politie denkt dit ook te maken heeft met de ongeregeldheden op het sportpark.

VV Gemert leek lang op het kampioenschap en directe promotie af te stevenen. Promotie is nog mogelijk, maar dan moet in de return in Veenendaal de thuisclub uitgeschakeld worden. De Gemertse voetbalclub is al in overleg met de politie voor het geval ze dit seizoen nog een thuiswedstrijd moet spelen.