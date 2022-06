De derde etappe van de ZLM Tour is vrijdag gewonnen de Italiaan Jakup Mareczko. De Italiaan van Alpecin-Fenix was na 192,5 kilometer de snelste in de sprint in Buchten voor klassementsleider Olav Kooij en de Deen Alexander Salby. Kijk hier de samenvatting van de derde etappe terug.