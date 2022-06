Kijk hier live naar de derde etappe van ZLM tour

Het beeld van de ZLM tour wordt tot nu toe bepaald door Olav Kooij. Hij leidt het klassement na twee etappezeges. Komend weekend rijden de renners door Brabant, maar vrijdag staan eerst nog de Limburgse heuvels op het programma. De LIVE uitzending begint rond kwart voor vier en is exclusief te zien bij Omroep Brabant online en op televisie.

Olav Kooij won woensdag de eerste etappe na een massasprint. Donderdag was er een groep vooruit en won in eerste instantie de Italiaan Mareczko de sprint. Later werd hij gediskwalificeerd. Omroep Brabant zendt tot en met zondag het laatste uur van alle vijf de etappes uit.

