Als je zoon (15) een drugscrimineel is: 'Ineens stond politie voor de deur'

Geen enkele ouder verwacht het: dat je kind het criminele pad opgaat. Zeker niet als het nog een tiener is, net op de middelbare school. Toch gebeurde het. Deze moeder vertelt in Brabant onder de Radar anoniem over wat er met haar zoon is gebeurd en hoe dat voor haar was. "Ik was bang van mijn eigen kind."

Julia Kanters Geschreven door

Haar zoon was pas dertien jaar, toen hij bij de poort van zijn school werd 'geronseld', vertelt ze. Of hij honderd euro wilde verdienen, en dat wilde hij wel. Daarvoor moest hij drugs verkopen, weet ze. "Op een gegeven moment heeft hij het gewoon gedaan." Het verbaast haar niet eens zo heel erg. Haar zoon is ook wel iemand die alles eens wilde proberen. “Jointjes, pillen, cocaïne, lsd. Eigenlijk alles wat er te krijgen is.” Maar zonder dat ze het wist, raakte haar zoon steeds meer verstrikt in het criminele web. "In die scene kun je punten scoren", legt ze uit. "Hoe meer je op je kerfstok hebt, als je bijvoorbeeld vast heb gezeten, ripdeals hebt gedaan of overvallen hebt gepleegd, hoe hoger je rangschikking is in die wereld. En ook al was hij nog zo jong, hij zat al best hoog in die boom."

"Soms dacht ik zelfs dat hij dood was."

Natuurlijk merkte ze dat haar zoon veranderde. “Hij veranderde van muziek- en kledingstijl, en deed steeds vaker dingen stiekem." Ze maakte zich grote zorgen om hem. "Ik dacht dat hij hoe dan ook een keer in de krant zou komen. Omdat hij óf iets heel ergs had gedaan, óf omdat hij dood was." Toen hij vijftien was, stond plots de politie voor de deur. “Ik kon het niet geloven. Ik dacht dat hij misschien één ding had gedaan, maar er lag een dikke map op tafel alleen over hem. Toen begonnen alle puzzelstukjes in elkaar te vallen voor mij.” Toch bleef haar zoon nog lang ontkennen. “Anders was hij een ‘snitch’. Het heeft daardoor heel lang geduurd voordat hij eindelijk tegen me begon te vertellen”, zegt ze. “Hij zei dat hij gewoon geen kant meer op kon. Dat hij constant bedreigd werd en altijd achterom keek. Hij zat in een web waar hij niet meer uitkwam.” Om zich die criminele wereld te ontworstelen, moest hij zich volgens zijn moeder afzonderen. Hij werd in een jeugdinstelling geplaatst. En alle banden moesten worden doorgesneden, geen telefoon en social media, helemaal niks.

"Dat doet mijn kind niet, dacht ik. Maar ik denk dat iedere ouder dat denkt."