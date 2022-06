Buurtsuper vreest voor de toekomst door komst Albert Heijn XL in het dorp

Marcel Bouman (53) ziet de toekomst voor zijn buurtsuper in Zegge somber in nu Albert Heijn een megasupermarkt gaat bouwen aan de rand van het dorp. “Concurreren tegen een Albert Heijn XL winkel is een verloren missie.” Marcel vreest voor het einde van zijn levenswerk en voor een fikse dreun voor de leefbaarheid in het dorp.

Zegge is een dorpje met iets meer dan 2000 inwoners. Marcel Bouman begon er 25 jaar geleden zijn supermarkt. De winkel heeft er een belangrijke sociale functie. In 2009 besloot de gemeente Rucphen de winkel daarom op te nemen in het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP), een subsidieregeling van de provincie om de leefbaarheid in kleine dorpen te verbeteren. “Dat wordt nu allemaal tenietgedaan. Dat snap je toch niet.” Albert Heijn wil de megasupermarkt vestigen op een terrein aan Rijksweg-Noord. Dat is nog geen twee kilometer van de winkel van Marcel. “Ik had geruchten gehoord en belde daarom de gemeente. Ik kon het niet geloven, maar zij vertelden dat de geruchten klopten.”

"Dit is allemaal zo stiekem gebeurd."

Marcel verwijt de gemeente gebrek aan openheid. “Dit is allemaal zo stiekem gebeurd. De gemeente zegt dat ze niet wist dat er een Albert Heijn XL ging komen, maar dat geloof ik niet. Ik kan het niet hardmaken, maar over dit soort grote projecten moet er van tevoren overleg zijn geweest met de projectontwikkelaar, dat kan niet anders.” De winkelier voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. “Ik heb vijf vaste medewerkers die op straat dreigen te komen staan. Ik had hier zelf ook graag tot aan mijn pensioen willen werken. Nu heb ik daar een hard hoofd in.” De termijn om bezwaar te maken, is al ruimschoots verstreken. Marcel kan het nog steeds amper bevatten. “De manier waarop dit is gegaan, klopt gewoon niet. Ik hoop dat ze de procedure nog eens goed tegen het licht houden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

“Ik denk dat de kleine supermarkt best naast de Albert Heijn XL kan blijven bestaan."

Wethouder René Lazeroms verwacht niet dat de megasupermarkt de dorpswinkel de kop zal kosten. “Ik denk dat de kleine supermarkt best naast de Albert Heijn XL kan blijven bestaan. In Sprundel moet de buurtsuper ook concurreren met grote supermarkten in Rucphen en Sint Willebrord. Het is ook een verantwoordelijkheid van de inwoners van Zegge om bij hun buurtsuper te blijven winkelen.” Volgens Lazeroms valt de gemeente Rucphen niets te verwijten: “Ik kan mij voorstellen dat deze winkelier niet blij is met concurrentie maar wij konden deze vergunning niet weigeren. De Albert Heijn XL past binnen het bestemmingsplan en wanneer de vergunningsaanvraag voldoet aan de voorschriften, dan kunnen wij die niet afwijzen."

“Bij dit soort grote projecten hoor je vooraf met elkaar te overleggen."

“Er zal zeker overleg zijn geweest met ambtenaren, maar een gesprek met omwonenden is niet gebruikelijk als de supermarkt binnen het bestemmingsplan past. Anders hadden we dat uiteraard gedaan.” Ook buurgemeente Roosendaal is ‘onaangenaam verrast’ door de plannen voor de megasupermarkt. “Bij dit soort grote projecten hoor je vooraf met elkaar te overleggen in plaats van elkaar te verrassen met een voldongen feit”, stelt de gemeente in een verklaring. Roosendaal maakt zich onder meer zorgen over extra verkeersdruk die de winkel met zich meebrengt.