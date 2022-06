Metaalvisser vist voor de tweede keer antiek pistool uit Wilhelminakanaal

Twee keer gooien en het was raak voor Mitch van Gogh (19) uit Dongen. Met zijn magneethengel haalde hij een pistool naar boven dat zomaar een eeuw oud is. Het is de tweede keer dat de magneetvisser een vuurwapen uit het kanaal bij Dongen vist.

Mitch vindt het allemaal prachtig. "Ik hou erg van geschiedenis en wist gelijk dat dit een oud wapen was. Op de eerste plaats door de vorm en hij was erg verroest en zaten er veel mosselen op. Dat is een teken dat het erg lang in het water lag. Daarnaast was hij erg zwaar, minstens een kilo. Zulke zware handwapens maken ze nu niet meer."

"De politie gebruikte dit wapen vroeger ook."

Omdat het niet de eerste keer is dat Mitch wapens vindt, wist hij gelijk wat hij moest doen. "Je moet het wapen aan de magneet laten zitten en in het water leggen om zo dna te beschermen. Ik heb de politie gebeld en een agent wist te vertellen dat het waarschijnlijk om een Browning ging, dat gebruikte de politie vroeger ook."

Vers uit het water gevist pistool (foto: Mitch van Gogh)

Het wapen was compleet verwoest en onbruikbaar. Toch moest de jonge magneetvisser het afgeven. "Dat vond ik wel jammer want ik hou van oude spullen. Maar het blijft natuurlijk een wapen en ze wilden het ook nog onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat het inderdaad ging om een FN Browning. Daarvan werden in 1900 al de eerste exemplaren getest."

"Ik heb al honderden keren mijn hengel hier uitgegooid zonder wapen aan de magneet."

Een jaar eerder vond Mitch een nog ouder wapen, een brug verderop. "Die kwam ergens uit eind 1800. Ik weet niet waarom hier zoveel oude wapens gevonden worden. Het grappige is dat dit favoriete plekken zijn voor magneetvissers. Ik heb al honderden keren mijn magneet hier uitgegooid. Dat ik nu dan ineens beet heb, is wonderlijk." Eerder vond Mitch handgranaten en mortieren met zijn metaaldetector. "Die mortier lag een halve meter onder een speeltuintje in Oirschot. Het is maar goed dat die nooit afgegaan is, dan was een half bos inclusief speeltuin verdwenen."

"Het begon 8 jaar geleden met een metaaldetector op de camping."

Die liefde voor speuren houdt Mitch al acht jaar bezig. "Het begon met een middagje met de metaaldetector op de camping. Ze hadden allemaal spullen verstopt. Sindsdien is het mijn grote hobby. Magneetvissen in de lente en zomer en de metaaldetector als het wat kouder is. Ik heb honderden muntjes gevonden van 1600 tot nu." Maar alle koelkasten en fietsen die hij vindt, laat hij lekker liggen.