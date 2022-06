ZLTO wil dat provincie stikstofplannen tegenhoudt

De ZLTO wil dat de provincie zich verzet tegen het kabinetsbesluit om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. "Anders hebben boeren geen enkele kans van overleven", zegt Wim Bens, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Hij spreekt over een 'onhoudbare opdracht'.

De provincie moet uitvogelen waar er welke maatregelen in Brabant genomen gaan worden. Dat gebeurt in opdracht van het kabinet. Met name rond de natuurgebieden moet de uitstoot van stikstof drastisch worden verminderd. Daar lijkt het erop dat veel boeren zullen moeten verdwijnen.

Wim Bens vindt dat onbegrijpelijk. "De provincie moet zich daartegen verzetten. Er komt nog een waterrichtlijn en een klimaatdoelstelling aan. De gevolgen daarvan komen allemaal in dezelfde gebieden in Brabant terecht. In feite hebben boeren daar geen enkele kans van overleven. Een opkoopregeling is ook niet altijd een geschikte oplossing." Met name rondom De Peel zal het lastig worden, stelt Bens. "Ik kan mij voorstellen dat er boeren zijn die het daar wel hebben gezien. Maar dat geldt niet voor iedere boer daar. Hen moeten we kansen geven. We moeten geduld hebben en boeren de kans geven om in die gebieden om te schakelen naar duurzaamheid."

