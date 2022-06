Blijven slapen in de brouwerij van Bavaria: zo ziet dat eruit

Echte bierliefhebbers zullen er vast wel eens van gedroomd hebben: slapen in de brouwerij tussen het bier. Jordi en Mira zijn van die geluksvogels. Zij mogen vrijdagnacht overnachten de brouwerij van Bavaria in Lieshout.

Bavaria heeft samen met hotelketen Van der Valk het oude brouwhuis op het terrein van Bavaria omgebouwd tot luxe hotel. Naast een van de brouwketels is van een stapel bierkratten een bed gemaakt. Bij een andere ketel staat een bank en een voetbaltafel. Een tafel is mooi gedekt, want de geluksvogels krijgen een uitgebreid vijfgangendiner gemaakt door een privéchef met uitzicht op het brouwerijterrein.

Jordi Sielhorst en Mira Rooijkakkers uit Eindhoven kijken hun ogen uit als ze voor het eerst tussen de brouwketels lopen. “Het is hier groot”, zegt Mira. “Bijzonder zo met al die ketels en alle dingen van vroeger die er nog staan”, vult Jordi aan.