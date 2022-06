Onrust over komst van 150 asielzoekers: 'Tijdelijk? Eerst zien dan geloven'

Bewoners van buurtschap 't Oventje in Zeeland werden vrijdagmiddag bijgepraat over de opvang van 150 asielzoekers op die plek. De gemoederen liepen hoog op tijdens de bijeenkomst in de voetbalkantine van Festilent.

"Waarom zijn we niet eerder ingelicht?", is de eerste vraag vanuit de zaal. " 150 asielzoekers op een buurtschap van 450 mensen, dat is hetzelfde als 10.000 mensen onderbrengen in Uden!", roept een ander. "Plak ze niet in onze achtertuin, wij wonen hier rustig!" Burgemeester Paul Rüpp werd vrijdag bestookt met vragen en probeerde helderheid te scheppen, maar er heerste vooral veel boosheid en onbegrip.

Crisissituatie

"Het zijn terechte vragen, maar er is sprake van een crisis", zei Rüpp. "Dan moet je snel handelen. Vrijdag hebben we de locaties bekeken. In Uden en Schaijk worden al 194 Oekraïners opgevangen, leegstaande sporthallen hebben we niet en daardoor zijn we op deze plek uitgekomen."

Op een reserveveld van de voetbalclub dat niet in gebruik is, worden vanaf 29 juni 150 asielzoekers uit Afghanistan, Somalië en Syrië opgevangen voor de duur van twee weken. "Het kan mogelijk een week uitlopen, maar het gaat echt om een tijdelijke opvang en daarna gaan ze naar een permanente plek", belooft de burgemeester.

Verlengen of niet?

Maar hem op zijn blauwe ogen geloven doen veel bewoners niet. "Tijdelijk?", "Ach schei uit! Kan ik het zwart op wit krijgen", zijn kreten die volgen.

Wanneer de burgemeester uitlegt dat de tenten nog wel twee maanden blijven staan, omdat deze door een internationaal bedrijf moeten worden weggehaald, is het hek helemaal van de dam. "Wie garandeert ons dat als het niet doorstroomt, ze hier niet nog langer blijven?" Dat verzoek kan volgens de burgemeester inderdaad komen: "Maar u wordt erbij betrokken of we verlengen of niet", zo zei hij.

Criminaliteit

Er zijn ook zorgen om de veiligheid en geluidsoverlast. "Die mensen die daar wonen leven meer buiten dan binnen en uit cijfers blijkt dat er een hoge criminaliteit is", zegt een van de bewoners.

"Ik maak me zorgen om onze kinderen die hier fietsen en wel veilig thuis willen komen." Daarop reageert Rupp dat de bewoners niet moeten veronderstellen dat er 150 criminelen naar Zeeland worden gehaald. "Er hoeft er maar één tussen te zitten!", wordt vervolgens gereageerd.

Overlastgever

Het COA en de burgemeester leggen uit dat er op locatie beveiliging zal zijn die erop toeziet dat de mensen zich houden aan de huisregels en algemene normen en waarden. "En zodra er ook maar een overlastgever bij zit, gaat die linea recta terug naar Ter Apel", aldus de burgemeester.

Iemand stelt nog voor om de opvang op het terrein van het Inkakamp (de kindervakantieweek in Zeeland) te realiseren. "Dat is iets verder van het buurtschap en daar zijn alle voorzieningen zoals sanitair al. Iedereen hier zou zijn steentje daar willen bijdragen." De burgemeester belooft naar die alternatieven te gaan kijken.