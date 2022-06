Vrachtwagenchauffeur voorkomt overval op hoogbejaard echtpaar

Een vrachtwagenchauffeur heeft vrijdag met een heldhaftig optreden weten te voorkomen dat een hoogbejaard echtpaar van hun sieraden werd beroofd.

Het echtpaar (89 en 91 jaar) liep vrijdag, ondersteund door rollators, op de Concordiastraat in Breda toen een man ze aansprak ‘omdat hun kleding vies was’. De man wilde de kleding zogenaamd schoonmaken, maar hij was op de ketting van de vrouw uit.

Een 28-jarige vrachtwagenchauffeur die zijn truck stond te lossen, merkte het tafereel op en schoot het echtpaar te hulp. Ook een tweede getuige hielp mee en samen probeerden ze de straatdief vast te houden. Hij wist toch weg te komen.

Toegeslagen in Oosterhout

In Oosterhout lukte het deze straatdief wel om buit te maken. Op de Ridderstraat gooide een man vloeistof op de kleding van een 85-jarige vrouw, waarop hij vervolgens haar kleding wilde schoonmaken. De vrouw voelde zich daar niet prettig bij en is doorgelopen. Later merkte ze dat één van haar sieraden verdwenen was.