Peter Gillis over vermeende misstanden: 'Herken me niet in beschuldigingen'

Zakenman Peter Gillis ligt behoorlijk onder vuur. Uit een rondgang van het Eindhovens Dagblad blijkt dat vijf burgemeesters onderzoek doen naar vermeende misstanden rond zijn parken. Zelf zegt hij er niet wakker van te liggen.

In 2019 deed de FIOD al een inval bij het hoofdkantoor en verschillende parken van zijn bedrijf. Zij hadden het vermoeden dat Gillis de regels overtrad. Ze onderzochten zijn administratie en deden onderzoek naar illegale bewoning door arbeidsmigranten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn er nog niet.

“Ik heb de verhalen ook gehoord ja en ik weet dat er allerlei onderzoeken lopen. Dat is al het geval sinds de FIOD hier binnenviel. Ik herken me niet in het verhaal."

Gillis: “Ik herken me totaal niet in die beschuldigingen. Ik heb altijd kunnen lezen en schrijven met gemeentes maar als zij landelijk opdrachten krijgen, dan weet ik ook niet wat er allemaal gebeurt. Maar ik ben ook een ondernemer, dus ja ik zoek heus wel ooit het randje op.”

Zij geven aan dat Gillis illegaal arbeidsmigranten huisvest en zonder vergunningen bouwt, uitbreidt en horeca uitbaat. Gemeentes gaan via juridische procedures de strijd met hem aan. Zij worden daarin ondersteund door opsporingsinstanties die onderzoek doen naar de misstanden rond de parken.

Naast arbeidsmigranten zouden er steeds meer mensen permanent op het park wonen. Huurders die niet betalen worden afgesloten van gas, water en licht totdat ze weer betalen.

Van illegale bewoning is volgens hem geen sprake. “Er zal vast wel eens een Pool een huisje huren, maar dat is dan niet meteen illegaal hè.”

En als er huurders zijn die gas, water of licht niet betalen, dan sluit hij ze inderdaad ooit af. “We hebben vaste huurders en als zij niet kunnen betalen, dan kunnen we daar afspraken over maken. Maar als mensen wel een elektrische step van 800 euro kunnen kopen, dan kunnen ze mij ook betalen. Ik moet zakelijk soms keihard zijn en dan doet het soms pijn voor zo’n gezinnetje.”

Volgens Gillis is hij in de krant al veroordeeld: "Maar het moet eerst nog eens bewezen worden, dus ik zie het onderzoek met vertrouwen tegemoet." Hij ligt er in ieder geval niet wakker van. "Als ik dat zou doen, kan ik net zo goed van tien hoog naar beneden springen."