Rondvliegende piemels en porno op het podium: dit is Kamping Kitsch Club

Hou je niet van tieten en bloot? Dan moet je dit bericht even overslaan. Want tja, festival ‘Kamping Kitsch Club’ in Eindhoven is echt het meest ordinaire verkleedfeest van Brabant (en verder). En het is net als met carnaval: als je een gek pèkske aandoet, komt het met dat feesten wel goed. Beleef hier Kamping Kitsch Club in foto's, want wij waren erbij.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Wie niet verkleed naar dit feestje komt, valt buiten de bloot. Eh, boot... De dresscode? Vooral niet te veel stof. Denk aan nietsverhullende tijgervelletjes en inieminie bikini’s, de vrouwen in niemendalletjes en de mannen in strings. Het paradeert allemaal vrolijk rond. Niemand die er vreemd van opkijkt. Hier kan en mag alles. Maar het is ook 'kamping', met witte sokken in sandalen, veel goud, groot uitgevallen trainingspakken en te krappe leggings.

Op het festival zijn opvallend veel Belgen, zo ook Warre (21) en z’n vrienden uit Korterijk. Het is de eerste keer voor ze op Kamping Kitsch. Wat het zo'n feest maakt? “Alleen maar liefde”, hij vormt een hartje met z’n handen en danst weer verder op muziek van K3 in de ‘Slipjes & Slippertjes’-tent.

Warre en z'n vrienden uit België.

Dit op z’n minst bijzondere festival vindt z’n oorsprong dan ook in België. De Belgische Roel Beerens werkt al veertien jaar voor de Nederlandse tak van organisator Par-T, hij wees zijn collega’s een aantal jaar geleden op dit concept. Is dit niet iets voor de Hollanders? Waar het ooit klein begon, trekt het dit weekend zo’n 6.300 bezoekers, vertelt hij. Er is plek voor 7.500 gasten aan de Landsard in Eindhoven.

Met z'n allen van links naar rechts

Het is soms even schrikken, want overal waar je loopt word je om je oren geslagen met piemels. Opblaasbare piemels welteverstaan. Bij het hoofdpodium zorgt de organisatie ervoor dat iedereen zo’n opblaaspiemel kan krijgen, ze vliegen zo het publiek in. Genoeg voor iedereen.

De organisatie draagt de piemels naar het podium.

En daar gaan ze.

Wie een beetje pech heeft, treft er ook eentje in levende lijve. “Ik had om half vijf al dingen gezien, die ik liever niet had gezien”, vertelt een bezoekster die het liefste anoniem blijft. Het hoofdpodium trekt ook het meeste bekijks, want daar worden artiesten opgeleukt met wulpse dames die graag laten zien wat ze in huis hebben.

Een van de gasten is Kim Holland, Nederlands bekendste pornoster. Ze draait en schudt met alles wat los en vast zit, samen met een aantal andere dames op het podium. Mannen verzamelen zich gretig vooraan bij het podium, in de hoop dat ze beloond worden met een selfie. Want als je je mobiele telefoon aan Kim geeft, maakt ze een opwindend fotootje voor je.

Als je van heel veel naakt houdt, is dit het feest van je leven. Maar wat maakt het feest verder zo leuk? Losgaan, feesten en gas geven, horen we veelal. Erik uit Nuenen heeft ook een verklaring: “Het is lekker simpel. Ze draaien muziek van twintig jaar geleden, heel fout maar ik vind ‘t mooi.” Hij geniet. Doordeweeks draait het om werken en kinderen, dit is effe wat anders. “En doordeweeks loop ik echt niet met een condoom op m’n hoofd”, zegt hij lachend.

Naarmate de uren verstrijken, het bier rijkelijk vloeit en de zon ondergaat, haken sommige bezoekers af. Ze doen een dutje op het terrein terwijl ze aan vrouwlief hangen. Of ze liggen aan de waterkant te slapen (waar voor de veiligheid ook een bootje drijft met toezichthouders). Aan alles komt uiteindelijk een einde, ook aan feestjes als deze.