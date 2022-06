Ongeloof en verdriet op plek waar man en vrouw overleden bij ongeluk

Vrienden van de man (19) en vrouw (19) uit Cuijk die zaterdagnacht overleden bij een motorongeluk in Oeffelt komen zondagmiddag samen op de plek des onheils. De emoties zitten hoog en sommige vrienden vallen elkaar huilend in de armen. Er worden bloemen gelegd.

Het ongeloof is groot. Want hoe kon dit gebeuren? Een van de aanwezigen is Dazzle. Haar vriend is al acht jaar bevriend met de jonge man die is overleden. “Ze waren onafscheidelijk, iedere dag samen. Het is ongelofelijk.”