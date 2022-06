Tim van Rijthoven na winnen Libéma Open: 'Mooiste dag uit mijn leven'

Zelden stond iemand zo nuchter voor de camera na het winnen van een ATP Tour. Tim van Rijthoven kon nog amper beseffen wat hij zondagmiddag had gepresteerd. Hij won het Libéma Open als nummer 205 van de wereldranglijst. Na afloop moest zijn prestatie nog landen.

Heel ontspannen werkt Tim van Rijthoven zondagmiddag na zijn toernooiwinst de cameraploegen af. “Dit is wel even nieuw voor me, maar het hoort er natuurlijk bij. Het betekent dat ik iets goed gedaan heb.” Deze week is een achtbaan voor de 25-jarige Roosendaler. Hij kan het zelf niet geloven en twijfelt nog altijd of hij niet droomt. “Ik heb me vandaag weer een aantal keer geknepen in mijn arm. Ik weet niet zo goed wat er allemaal is gebeurd.”

"Als hij dit spel blijft spelen, staat hij over drie maanden in de top tien."

Waar hij het vroeger mentaal lastig had, is hij nu juist heel volwassen. “Ik heb niks te verliezen. Zeker niet in een finale tegen de aanstaand nummer één van de wereld.”

Van Rijthoven met naast hem Daniil Medvedev (Foto: OrangePictures)

Daniil Medvedev, zijn tegenstander in de finale, is na afloop ook vol lof over de Brabantse tennisser. “Als hij dit spel blijft spelen, staat hij over drie maanden in de top tien.” Het tennis wat Van Rijthoven liet zien in de tweede set was dan ook van fenomenale klasse. “Nadat ik hem twee keer had gebroken in de tweede set, kwam het eerste besef dat ik de finale wel eens kon gaan winnen. Ik moest gewoon nog één keer mijn servicegame behouden”, analyseert Van Rijthoven de wedstrijd.

"Het smaakt naar meer."