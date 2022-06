Tim van Rijthoven voltooit sprookje met sensationele winst van Libéma Open

Tim van Rijthoven heeft het Libéma Open gewonnen. De Roosendaler was in de finale met 2-0 te sterk voor Daniil Medvedev, de aanstaand nummer één van de wereld. Het is voor het eerst sinds 2003 dat een Nederlander het grastoernooi van Rosmalen wint.

Welk einde kreeg het sprookje van Tim van Rijthoven was de grote vraag. De finaleplek was al een geweldige prestatie van de nummer 205 van de wereld. Maar de Roosendaler wilde meer. In de finale stond hij tegenover de aanstaand nummer één van de wereld Daniil Medvedev.

Maar van ontzag was absoluut geen sprake. De Brabantse tennisser speelde zijn eigen spel en groeide in de wedstrijd. In het begin waren de twee aan elkaar gewaagd. Ieder werd één keer gebroken. Van Rijthoven wist dat later in de set nog een tweede keer te doen waardoor hij de eerste set met 6-4 won.

Demonstratie

De tweede set was een demonstratie van Van Rijthoven. Hij kwam al snel op een 5-0 voorsprong. In de zesde game kreeg hij al een eerste matchpoint, maar die serveerde de Rus vakkundig weg. Het werd 5-1. Van Rijthoven mocht daarna in zijn eigen servicegame zijn sprookje voltooien. Dat deed hij uitstekend waardoor hij met 6-1 de tweede set en de wedstrijd won.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat een Nederlander het grastoernooi van Rosmalen weet te winnen. Maar het feit dat Van Rijthoven als nummer 205 van de wereld een ATP Tour wint zegt al genoeg over de ongekend knappe prestatie. Een droom die uitkomt voor de Roosendaler die nog niet zo lang geleden wilde stoppen met tennis. Hij zal blij zijn dat het niet zover is gekomen.