Het sprookje van Tim van Rijthoven gaat door met finaleplek op Libéma Open

De droomweek van Tim van Rijthoven is nog niet ten einde. De Roosendaler won zaterdagmiddag in de halve finale van Libéma Open in Rosmalen van Felix Auger-Aliassime, de nummer negen van de wereldranglijst. In een ware kraker won de Brabantse tennisser met 2-1.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Heel het toernooi staat Van Rijthoven, de nummer 205 van de wereldranglijst geweldig te serveren en dat liet hij ook zien in de eerste set. Zijn tegenstander kreeg geen kansen om hem te breaken, iets wat de Brabander wel deed bij een 3-2 voorsprong. Het zorgde ervoor dat de eerste set naar de Roosendaler ging met 6-3. In de tweede set kwam de klad erin. Van Rijthoven werd ineens twee keer gebroken. Auger-Aliassime kwam beter in de wedstrijd en liet zien waarom hij de nummer negen van de wereld is. De Canadees stond goed te serveren en er waren geen breakkansen voor de Nederlander. De set ging dan ook overtuigend met 6-1 naar de Canadees.

Wachten op privacy instellingen...

Zes gemiste breakkansen

Waar de Roosendaler in het verleden mentaal niet altijd even sterk was, was hij dat nu wel. Hij begon sterk aan de derde set en kwam op een 2-1 voorsprong. In die vierde game kreeg Van Rijthoven drie breakkansen maar hij liet deze onbenut waardoor het alsnog 2-2 werd. Wederom bleef de Brabantse tennisser sterk, want hij behield zijn eigen servicegame. Het werd een ware kraker waarbij het publiek ook steeds enthousiaster werd. Bij een 4-3 voorsprong voor Van Rijthoven ging Auger-Aliassime onnodige fouten maken. De Roosendaler kreeg opnieuw drie breakkansen. Maar weer wist de Canadees deze kansen vakkundig weg te serveren: 4-4. Tiebreak

Het bleef spannend en een tiebreak (miniset bij 6-6) moest voor de beslissing zorgen in de wedstrijd. In die tiebreak wist Van Rijthoven af te rekenen met de Canadees. Hij won met 7-5. Een ongekend knappe prestatie van de Roosendaler die als nummer 205 van de wereldranglijst de finale weet te bereiken van een ATP Tour. Zondag wacht in de finale de winnaar van de wedstrijd Daniil Medvedev – Adrian Mannarino.