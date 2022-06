Man (76) geschept door vrachtwagen op A67, bestuurder rijdt door

Op de A67 bij Geldrop is zondagnacht een 76-jarige man uit Weert aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen reed na de botsing door. De man zou pech hebben met zijn auto en liep op de vluchtstrook. Daar is hij geschept door de vrachtwagen.

Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hoe het met de man gaat is niet bekend. Een passerende automobilist zag het ongeluk gebeuren, verleende eerste hulp en alarmeerde de hulpdiensten. De aanrijding gebeurde rond tien over half twee in de richting Eindhoven.

De politie is op zoek naar getuigen en dashcambeelden van het ongeluk. Het onderzoek naar de exacte toedracht is in volle gang, laat de politie weten. De weg was daardoor enkele uren afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.

Een duidelijke beschrijving van de vrachtwagen is er niet. Het gaat om een groter model vrachtwagen. De wagen is waarschijnlijk beschadigd.