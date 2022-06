Vader Ton over zoon Tim van Rijthoven: 'Ik wist wel dat hij het kon'

Van wildcard naar winnaar: de ongekende prestatie van tennisser Tim van Rijthoven kwam voor velen onverwachts. Maar vader Ton van Rijthoven heeft er altijd in geloofd. “Ik wist eigenlijk wel dat hij het kon. Hij moest het alleen nog een keer laten zien. En dan op het juiste moment en op het juiste podium.”

Vindt hij het niet jammer dat hij niet in de buurt was bij z’n zoon? “Het is zo, hij kan het zonder mij ook heel erg goed. De momenten dat ik erbij ben, die komen wel weer.” Hij heeft Tim ook nog niet gesproken. “Ook dat komt wel, hij zit er nu middenin. Ik wacht meestal tot hij me belt, we kennen elkaar.”

Maar ook zijn tegenstander was onder de indruk: “Medvedev heeft achteraf tegen hem gezegd: hij was gewoon te goed. Ik werd er moedeloos van. Nou, als je dat voor elkaar krijgt. Het niveau was echt bizar.”

“Ik was enorm positief verrast hoe hij daar stond deze week. Niet alleen qua tennis maar ook op mentaal vlak. Je staat in een atmosfeer die je niet eerder mee hebt gemaakt. Er kwam zoveel op hem af. Hij heeft die wedstrijden van de start tot de finish met een plan en een goed uitgelezen tactiek gespeeld. Dan zie je wat er kan gebeuren.”

Hij ontving al zo’n zeshonderd berichten via app en social media en is nog altijd onder de indruk van de prestatie van zijn zoon. “Een wildcard krijgen en dan dit bewerkstelligen, het is bizar. En dat had ik over iedere tennisser gezegd, dit zeg ik niet omdat het mijn zoon is.”

Vader Van Rijthoven is zelf ook tennisser en tennistrainer. Al heeft hij z’n eigen zoon niet veel getraind. “Toen Tim een jaar of negen was, zei ik tegen de bondstrainer: ik wil gewoon lekker z’n vader zijn. Ik had het gevoel dat het niet ging werken. Dat heeft goed uitgepakt, want het is niet altijd makkelijk om daarvan afstand te nemen. Maar het is een goede keuze geweest.”

En nu mag Tim morgen alweer naar Engeland voor een challenger-toernooi. Volgens zijn vader is het daarom goed dat Tim zich even afzijdig houdt van alle randzaken die op hem af komen na deze gigantisch overweldigende week.

“Als tennisser geniet je van het moment maar de volgende dag sta je er weer. En in Engeland begint hij gewoon weer bij het begin. Nu is hij de prooi, dat is toch weer anders."