Tim komt, ziet en overwint: zijn sensationele week in 10 foto’s

De weergaloze prestaties van Tim van Rijthoven van afgelopen week klinken als een hoofdstuk uit een sprookjesboek. Maar het is toch echt waargebeurd. Hoe dat eruit zag? Een overzicht van een sensationele week in tien foto’s.

Zijn eerste partij in het hoofdschema van het ATP-toernooi start dinsdag en wel tegen de Australische Matthew Ebden. De wildcardspeler pakt de overwinning in twee tiebreaks. Zijn eerste overwinning op een ATP-toernooi.

Hij ziet het als een mijlpaal en heeft misschien zelfs wat voortschrijdend inzicht: “Ik voel me best lekker en ik heb het gevoel dat ik in een mooie stijgende lijn zit”, vertelt hij bij Libéma Open.

Op donderdag wacht de nummer één van de Verenigde Staten en nummer 14 van de wereld: Taylor Fritz. Hij zorgt voor een daverende verrassing. De eerste set verliest hij in een spannende tiebreak maar hij knokt zich terug en wint in drie sets 6-7 (9), 7-5 en 6-4.