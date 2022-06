Voetganger niet geschept op de A67, man blijkt onwel geworden

Er is zondagnacht geen sprake geweest van een aanrijding tussen een voetganger en een vrachtwagen op de A67 bij Geldrop. Dat laat de politie maandagmiddag weten nadat ze de gewonde voetganger, een man van 76 uit Weert, in het ziekenhuis sprak. Uit het verhaal van de man blijkt volgens de politie dat hij niet is aangereden, maar dat hij is gevallen nadat hij onwel werd.

Sandra Kagie Geschreven door