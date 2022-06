Nieuwe eigenaren NAC steken licht op bij Stan Valckx en Toon Gerbrands

De nieuwe eigenaren van NAC zijn druk bezig om de Bredase voetbalclub naar hun hand te zetten. Daarbij hebben zij advies gevraagd aan Stan Valckx en Toon Gerbrands. Valckx was tot voor kort manager voetbal bij VVV Venlo en Gerbrands stopte onlangs als algemeen directeur bij PSV. "Niemand van de huidige aandeelhouders komt uit de voetbalwereld, dus dan haal je die expertise elders", zo is de verklaring.

Omdat de KNVB officieel nog toestemming moet geven voor de overdracht hebben de nieuwe eigenaren van NAC de aandelen van de voetbalclub officieel nog niet in handen. Maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie.

"Het gesprek met Valckx was vrijblijvend en puur voor het uitwisselen van ideeën."

Sebastian Verkuilen namens het nieuwe NAC daarom maandag met Stan Valckx, oud-manager voetbal van onder meer PSV, Wisla Krakow en VVV Venlo. Verkuilen bezweert dat het geen sollicitatiegesprek was voor de functie van technisch manager, maar er was wel een HR-specialist bij aanwezig. "Het was een vrijblijvend gesprek waarbij het puur ging om het uitwisselen van ideeën", zegt Verkuilen over zijn ontmoeting met Valckx. Over een functie als technisch manager hebben we het niet gehad, want in die fase zitten we nog helemaal niet met NAC. Stan heeft zijn sporen verdiend in de voetbalwereld en we wilden graag zijn visie horen. Je zou met hem wel een naam binnenhalen, maar dat is nu niet het belangrijkste."

"Het zou geweldig zijn als Toon Gerbrands onze nieuwe algemeen directeur zou coachen."

De nieuwe eigenaren van NAC zijn zich druk aan het oriënteren. Zo spraken een paar verkenners informeel eerder al met Toon Gerbrands, scheidend directeur directeur van PSV. "Toon was mijn persoonlijke coach toen ik nog in het bedrijfsleven zat", verklaart Sebastian Verkuilen de connectie. "Natuurlijk spreek ik met hem over voetbal en over de organisatie van NAC. Ik zou wel gek zijn als ik dat niet zou doen, want hij is in Nederland een van de beste op dit gebied. Maar laat ik duidelijk zijn: Toon Gerbrands had, heeft en krijgt geen officiële rol bij NAC." Toch hoopt Verkuilen dat Gerbrands op een andere manier iets voor NAC kan betekenen. "Met zijn ervaring zou het geweldig zijn als hij de nieuwe algemeen directeur van NAC zou coachen", zo zegt hij.

"Ik heb ook gesproken met mensen bij Arsenal, Hadjuk Split en Real Sociedad."