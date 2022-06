Concert Rolling Stones afgelast, superfan Peter kan het niet geloven

Een uurtje nadat hij naar binnen mocht in de Amsterdam Arena voor het concert van de Rolling Stones, mocht superfan Peter Donks uit Waspik alweer naar buiten. Dat vertelt hij maandag aan het begin van de avond vol ongeloof in het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant. Iedereen in het stadion heeft dan net gehoord dat het concert niet doorgaat omdat frontman Mick Jagger ziek is. Hij is positief getest op corona.

Teleurgesteld, depri, kwaad, maar ook medelevend en begripvol richting de Stones. Dat zijn de reacties die Peter om zich heen hoort nu de mededeling van de afgelasting langzaam tot iedereen is doorgedrongen. "De show is gecanceled en dat is geen grap", verzucht hij.

Maandagmiddag zijn de repetities doorgegaan, zonder Mick Jagger. De hoop was er volgens Peter dat hij vanavond op het podium zou kunnen staan. Maar dat bleek niet het geval, luidde de mededeling een uur nadat de eerste mensen het stadion binnen mochten.

"Corona heeft bij Mick zo hard toegeslagen dat hij geen stem heeft en niet in staat is om op te treden", zo is volgens Peter medegedeeld. Jagger ontdekte pas dat hij corona had toen hij al in stadion was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, laat de band in een verklaring op Instagram weten. Het gaat waarschijnlijk om milde klachten.

De Stones betreuren het dat het concert niet door kan gaan. "Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker", aldus de band.

Nieuwe datum?

Het management van de Britse band heeft volgens Peter laten weten dat 'vanwege de banden met Nederland' de wens bestaat het concert in Nederland in te halen, maar een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt. Natuurlijk baalt Peter stevig, maar hij heeft dus nog de hoop dat er een nieuwe datum komt voor het vrijwel zeker laatste concert van de Stones in Nederland.

Voor nu rest er voor hem niks anders dan een lange terugreis naar Waspik, met de Stones op de achtergrond dan maar. Een schrale troost, want oh wat was hij klaar voor het optreden van vanavond. Gelukkig heeft hij sowieso nog een Stones-concert in Londen in het vooruitzicht, later deze maand. "Als het allemaal doorgaat", houdt Peter nog een slag om de arm.

Concertorganisator MOJO laat maandagavond weten dat er inderdaad een nieuwe datum komt voor het concert. Gekochte kaarten voor de show blijven geldig.