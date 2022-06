Emotionele Van Gerwen draagt winst in Premier League op aan familie

Zichtbaar geëmotioneerd stond Michael van Gerwen voor de camera na het winnen van de Premier League. Na een zenuwslopende finale wist hij voor de zesde keer in zijn carrière het toernooi op zijn naam te schrijven. Dat doet de darter uit Vlijmen na een moeilijke periode.

“Dit doet veel met mij”, zei Van Gerwen met tranen in zijn ogen voor de camera’s van Viaplay. “Iedereen weet wat ik heb moeten doen voor dit. We hebben zoveel tegenslagen gehad. Telkens moet je jezelf weer bewijzen. Dit geeft dan veel voldoening.”

Na 1,5 jaar wint de Brabander weer een major. De finale tegen Cullen was een spannende wedstrijd. Bij een 10-9 voorsprong mocht Van Gerwen voor de wedstrijd gooien maar leek het mis te gaan. “Dan sta ik ineens als een natte krant te gooien en wordt het 10-10. In die laatste leg gooi ik binnen dertien pijlen uit. Dat is lekker, maar het was echt zenuwslopend.”