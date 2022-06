Michael van Gerwen wint Premier League na zinderende finale

Zelden was de finale van de Premier League Darts zo spannend als donderdagavond. Michael van Gerwen vertolkte de hoofdrol door voor de zesde keer de Premier League te winnen. Dat deed hij na een zinderende finale tegen Joe Cullen.

In de halve finale begon Van Gerwen nog zeer matig. In de allereerste leg van de wedstrijd gooide hij een gemiddelde van 61. Gelukkig herpakte hij zichzelf zeer snel want de leg daarna werd zijn gemiddelde bijna verdubbeld. In de problemen kwam de Brabander dan ook niet. Bij 4-3 brak hij James Wade en liep hij vrij snel uit naar een 10-4 overwinning.

In de finale stond Van Gerwen verrassend tegen Joe Cullen die Jonny Clayton in de halve finale had verslagen. Op 3-1 kreeg de Vlijmenaar de kans om uit te lopen naar 4-1 inclusief twee breaks maar miste hij twee pijlen op dubbel 16. Een paar minuten later stond het weer 3-3 en was Cullen helemaal terug in de wedstrijd.

Bloedstollend spannend

Ondanks de gemiste kansen bleef de voormalig nummer één van de wereld goed gooien. Hij toonde dan ook veerkracht en nam de voorsprong in de pauze: 6-4. Maar na de pauze kwam de Nederlander slecht terug. Heel snel stond het namelijk weer 6-6. Het werd een ware kraker, waarbij 11 legs nodig waren om te winnen.

In de legs daarna behielden beide darters lange tijd hun eigen legs. Spannender dan kon het bijna niet. Maar de beslissing leek op 9-9 te vallen. Van Gerwen wist Cullen te breken en mocht gaan gooien voor de wedstrijd. Maar de Vlijmenaar gooide een dramatische leg waardoor het 10-10 werd.