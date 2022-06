Willy van de Kerkhof veilt medailles omdat hij de zolder op moest ruimen

Oud-international Willy van de Kerkhof gaat zijn WK-medailles van München (1974) en Buenos Aires (1978) verzilveren. Niet omdat hij het geld nu zo hard nodig heeft, maar omdat zijn vrouw hem aan het werk heeft gezet: "Mijn vrouw wilde graag dat ik de zolder ging opruimen", zegt de middenvelder bij het ochtendprogramma Wakker!

De zolder van Willy is een schatkamer voor de ware voetballiefhebber. Behalve de zilveren WK-medailles van de finales in München (1974) en Buenos Aires (1978) gaan onder meer ook de medailles van de Europacup-1 (1988), de UEFA-cup (1978) en een bronzen medaille uit 1976 met Oranje op 23 juni onder de hamer.

Via via werd de voormalige middenvelder gewezen op veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein. "Er schijnt veel animo te zijn voor voetbalrelikwieën. De WK-medailles zouden het nodige kunnen opbrengen. Als iemand het leuk vindt dan krijgt het ook nog eens goede bestemming. Ik vind het zonde als het straks wordt weggegooid."

"Daar kan ik wel een weekend van op vakantie", lacht Willy. "De opbrengst van de veiling gaat rechtstreeks naar de bankrekening van mijn vrouw. Die heeft er wel een goede bestemming voor. We hebben tien kleinkinderen, dat komt wel goed." Volgens Willy heeft zijn broer René zo'n vijf of tien jaar geleden al zijn oude voetbalspullen opgeruimd.

Voor Willy zitten de echte voetbalherinneringen in zijn hoofd. "Dat kun je met niemand anders delen. De WK-finale in 1978 tegen Argentinië was het sportieve hoogtepunt in mijn leven. Daar ben ik ontzettend trots op en hoef ik geen medaille voor te hebben. Ik vind het een mooie gedachte dat de spullen straks terechtkomen bij iemand die er veel plezier aan gaat beleven."

Op donderdag 23 juni worden de onderscheidingen geveild bij Heritage Auctions Europe in IJsselstein.

