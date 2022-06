Tropische temperaturen verwacht op een bloedhete zaterdag

Zet de parasol alvast maar op en haal het zwembadje maar van zolder: je zal zaterdag de verkoeling heel hard nodig hebben. Dat het tropisch warm gaat worden staat als een paal boven water. "33 of 34 graden is zeker mogelijk", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.

In de aanloop naar een hete vrijdag en zaterdag is het eerst nog aangenaam zomerweer. De temperaturen lopen gestaag op tot zo'n 27 graden. Het is voorlopig nog goed toeven op terras of aan de waterkant. Vrijdag kan het volgens Johnny in het zuiden en zuidoosten dertig graden worden. "Ook de nacht naar zaterdag zal met 20 graden warm aanvoelen."

Bloedhete zaterdag

Dit is alles de opmaat naar een bloedhete zaterdag. "Brabant wacht een heel warme zaterdag. Sowieso is de luchtvochtigheid heel hoog. Gevoelsmatig zal het heel heet zijn", zegt de weerman.

Hoe hoog het kwik precies zal oplopen, durft hij niet precies te zeggen. "De weersmodellen verschillen nogal. Het kan tussen de 31 en 35 graden worden. Voor Eindhoven bijvoorbeeld hebben we momenteel 33 graden staan. Hoe zuidoostelijker, hoe warmer. Valt de temperatuur hoger uit dan komen de weerrecords in beeld."

Koeler zomerweer

Maar er is ook goed nieuws voor de liefhebbers van koeler zomerweer. "Er is verkoeling op komst. Wanneer dat precies onze provincie aan zal doen is niet helemaal zeker. Een groot deel van de zondag kan het nog dertig graden worden. Daarna zal de verkoeling intreden en kan de temperatuur wel tien graden zakken."

